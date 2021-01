La nuova promozione Vodafone riesce ancora una volta a mettere all’angolo TIM e Iliad, portando con sé una lunghissima serie di contenuti, a prezzi veramente molto più bassi del normale. Con la Special Unlimited, l’azienda riesce a superare le dirette concorrenti, proponendo una soluzione economica, ma altrettanto ricca di giga.

Attivabile ufficialmente in ogni singolo punto vendita in Italia, l’offerta oggetto dell’articolo risulta essere disponibile in via esclusiva per i clienti che si ritrovano in condizione d’uscita da CoopVoce, Tiscali Web o TIM, i quali sono anche pronti per richiedere la portabilità del numero telefonico originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo abbastanza elevato, poiché saranno necessari 10 euro per la SIM ricaricabile, a cui aggiungere 5,01 euro per la promozione; il totale da versare sarà quindi pari a 15,01 euro, con inclusi però 5 euro di credito residuo.

Vodafone: la promozione che tutti vogliono attivare

Ciò che rende particolarmente interessante la promozione è il rapporto qualità/prezzo, poiché a tutti gli effetti saranno necessari solamente 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, per godere di illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti, con l’aggiunta di 50 giga di traffico dati in 4.5G.

La massima velocità che l’utente potrà raggiungere, però solo con smartphone abilitato, corrisponde a 600Mbps in download, inoltre non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento sarà possibile richiedere la portabilità verso altra azienda, senza incorrere nel pagamento di penali di alcun tipo o altri costi aggiuntivi.