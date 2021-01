In questo periodo storico, la piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto è sicuramente Netflix. La quantità di materiale che troviamo su di essa è davvero molto ampia: abbiamo numerose serie TV, documentari, film e cartoni animati. Una curiosità che forse tutti non sanno è che nella passata fase di lockdown, molte serie TV hanno raggiunto ascolti mai visti prima di quel momento. Tutto questo grazie al binge watching, a cui si sono dedicate numerose persone dato che erano costrette a rimanere a casa. Proprio per questo motibo, è giusto dire che il materiale che va per la maggiore sono le fiction, e tra queste ne abbiamo tre che ora sono sulla cresta dell’onda, ovvero The Crown, Bridgerton e Virgin River. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

The Crown, Bridgerton e Virgin River: le ultime novità di Netflix

Iniziamo la rassegna parlando di The Crown. La serie TV è di fatto tornata sui teleschermi con la sua quarta stagione a Novembre. Si è riconfermata tra quelle più seguite sulla piattaforma, e quindi non poteva che suscitare qualche polemica nel pubblico.

Continuiamo parlando di Bridgerton. La serie TV si basa su una serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn. Il giorno di Natale è avvenuto il suo debutto, ed ha avuto un impatto davvero devastante, riuscendo a conquistare numerosi spettatori. Nella fiction si parla di romanticismo, amore e amicizie durature. Inoltre, ultimamente si sta discutendo molto di un episodio relativo alla sesta puntata, dove, secondo alcuni, c’è una vera e propria scena di stupro, non stigmatizzata correttamente secondo la critica.

Infine, concludiamo con la serie TV tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr, ovvero Virgin River. È tornata ufficialmente su Netflix il 27 novembre con la seconda stagione e, secondo molti utenti, è una serie ottima da guardare in questo periodo dell’anno.