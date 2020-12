L’epidemia di coronavirus (COVID-19) sta avendo un impatto sulla vita quotidiana di tutti, poiché il governo adotta le misure necessarie per gestire l’epidemia, ridurre la trasmissione e curare coloro che necessitano di cure mediche. Durante questo periodo, potresti essere annoiato, frustrato o solo. Potresti anche sentirti giù, preoccupato, ansioso o essere preoccupato per la tua salute o quella delle persone a te vicine.

Queste sono tutte reazioni comuni alla difficile situazione che dobbiamo affrontare. Ognuno reagisce in modo diverso agli eventi e i cambiamenti nel modo in cui pensiamo, sentiamo e ci comportiamo variano tra le diverse persone e nel tempo. È importante che tu ti prenda cura della tua mente e del tuo corpo.

Ecco i consigli per stare bene mentalmente durante questo periodo di Pandemia

La maggior parte delle persone troverà strategie che funzionano per loro e le sensazioni difficili associate allo scoppio passeranno. Alcune persone, specialmente quelle con problemi di salute mentale preesistenti, potrebbero aver bisogno di ulteriore supporto.

Pensa alla tua nuova routine quotidiana. La vita sta cambiando per tutti noi per un po’ e avrai subito qualche interruzione della tua normale routine. Pensa a come puoi adattarti e creare nuove routine positive: prova a impegnarti in attività utili (come pulire, cucinare o fare esercizio fisico) o attività significative (come leggere o restare in contatto con gli amici). Potresti trovare utile scrivere un piano per la tua giornata o settimana.

Considera come entrare in contatto con gli altri. Mantenere relazioni con le persone di cui ti fidi è importante per il tuo benessere mentale. Se non puoi incontrarti di persona, pensa a come puoi rimanere in contatto con amici e familiari tramite telefono, videochiamate o social media, che si tratti di persone che vedi normalmente spesso o di connetterti con vecchi amici.

Aiuta e supporta gli altri. Pensa a come potresti aiutare chi ti circonda: potrebbe fare una grande differenza per loro e può anche farti sentire meglio. È importante ascoltare e accettare le preoccupazioni, le preoccupazioni o i comportamenti degli altri. Potresti inviare un messaggio a un amico o un familiare nelle vicinanze. Ci sono gruppi di comunità a cui potresti unirti per supportare gli altri a livello locale. Ricorda che è importante farlo in linea con le indicazioni su COVID-19 per mantenere te stesso e tutti al sicuro.

Parla delle tue preoccupazioni. È abbastanza comune sentirsi preoccupati, spaventati o impotenti per la situazione attuale. Ricorda che questo è un momento difficile per tutti e condividere con la famiglia e gli amici come ti senti e le cose che stai facendo per affrontarlo può aiutare anche loro.

Prenditi cura del tuo benessere fisico. La tua salute fisica ha un grande impatto su come ti senti emotivamente e mentalmente. In momenti come questi, può essere facile cadere in schemi di comportamento malsani che, a loro volta, possono farti sentire peggio. Cerca di mangiare pasti sani ed equilibrati e di bere abbastanza acqua.