I prezzi da Coop e Ipercoop sono ai minimi, in un volantino che potrebbe quasi rappresentare uno shock per tutti gli utenti che pretendono di spendere molto meno del necessario, sull’acquisto di alcuni top di gamma attualmente disponibili sul mercato italiano e non solo.

La campagna promozionale rappresenta sicuramente un ottimo punto di partenza per coloro che vogliono il massimo, con il minimo sforzo, a partire dalla possibilità di accedere agli sconti direttamente dal divano di casa; è importante ricordare che tutti i prezzi elencati nel nostro articolo saranno disponibili solo online sul sito ufficiale, e che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio su ogni ordine superiore ai 19 euro (senza distinzioni in merito alle categorie merceologiche coinvolte).

Il canale Telegram di TecnoAndroid vi può fornire prezzi bassi e sconti assolutamente da non perdere disponibili su Amazon, li trovate subito a questo indirizzo.

Coop e Ipercoop: le offerte non ammettono repliche

Le offerte di Coop e Ipercoop non ammettono assolutamente repliche, e riescono ancora una volta a convincere, proprio perché partono dallo scontare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, quali sono ad esempio Samsung Galaxy S20+, in vendita alla cifra finale di 799 euro, e LG Wing, uno smartphone rivoluzionario, dotato di un display rotante e di un pannello secondario completamente OLED, disponibile all’acquisto a 1190 euro.

Molto allettanti sono anche le proposte legate a prodotti più economici, infatti non mancano soluzioni del calibro di iPhone SE 2020, proposto a 489 euro, passando anche per Huawei P30 New Edition, Huawei P Smart 2021 o Xiaomi Mi 10T, tutti comunque in vendita a meno di 300 euro.