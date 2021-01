Gli sconti attivati da Expert nei primi giorni del 2021 sono raccolti all’interno di un volantino che vuole in tutti modi cercare di vincere sulla concorrenza, a suon di prezzi bassi e di fortissime riduzioni, anche applicate su prodotti dalla qualità estremamente elevata.

La corrente campagna promozionale è disponibile ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, in termini regionali, nonché ovviamente locali. L’accesso è possibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ove sarà possibile richiedere la consegna diretta al proprio domicilio, a patto di essere disposti a pagare una piccola quota aggiuntiva al prezzo mostrato a schermo.

Expert: ecco tutte le offerte del periodo

L’idea di Expert è di accontentare gli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero acquistare i top di gamma, ma non dispongono delle risorse economiche necessarie, per questo motivo ha deciso di scontare alcuni dei migliori dispositivi in commercio, tra cui troviamo sicuramente Apple iPhone 11 Pro, in vendita a soli 949 euro. Il prezzo potrebbe apparire ancora particolarmente elevato, ma considerando la qualità generale del prodotto stesso, si comprende appieno la scelta aziendale.

Nel caso in cui si volesse comunque puntare verso un top di gamma, affidandosi però al mondo Android, ecco spuntare l’ottimo Xiaomi Mi 10T Pro, un modello condito con specifiche tecniche di altissimo livello, attualmente disponibile a soli 549 euro.

Naturalmente il volantino Expert non si limita ai suddetti dispositivi, ma si estende anche verso altre categorie merceologiche, se volete scoprirle e conoscerle da vicino potete aprire le pagine inserite nell’articolo.