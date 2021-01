Il mondo della telefonia è certamente uno dei più variegati e ampi che ci siano, esso è costellato di variabili, dai vari smartphone che ogni anno vengono progettati, fino ad arrivare alle SIM che al loro interno fanno da cuore principale e da identità al device.

Ovviamente dal punto di vista del mercato, a dominare la scena sono senza dubbio gli smartphone e i top di gamma, ciò non toglie però che non si tratta dell’unico mercato presente, infatti, scavando a fondo nei meandri e nelle varie possibilità offerte, esiste un altro mercato, che riguarda però le SIM presenti all’interno dei telefoni, le quali, in determinate condizioni possono arrivare a valere migliaia di euro, vediamo insieme di cosa si tratta.

Numeri particolari

Scendendo nel dettaglio, a rendere una SIM un bene dal valore assurdo, non è tanto la carta fisica stessa, bensì il numero ad essa collegato, il quale deve rispettare determinati parametri, nel dettaglio parliamo di numeri aventi al loro interno sequenze estremamente ordinate o ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, risultano più accattivanti e facili da ricordare, caratteristica che per l’acquirente giusto può valere davvero tantissimo.

Nel dettaglio, la fetta di utenza maggiormente interessata a questo tipo di SIM e di numeri di telefono, è quella composta da collezionisti e uomini d’affari, quest ultimi in particolare, gradiscono molto tali numeri poichè agli occhi di un cliente fanno un bel effetto e risultano particolarmente facili da ricordare.

Controllate nei cassetti di casa dunque, magari avete uno di questi numeri di telefono e potete guadagnare una bella fortuna.