Durante i prossimi mesi Apple potrebbe davvero stupirci sfoggiando nuovi dispositivi particolarmente interessanti. Il colosso di Cupertino, secondo alcune fonti, potrebbe infatti lanciare, oltre ai prossimi iPhone 13, anche dei nuovi iPad e Mac e perfino i suoi tanto discussi Apple Glass. Inoltre, è certo l’arrivo di nuovi auricolari wireless. Entro il mese di giugno sembra infatti che Apple potrebbe presentare i suoi nuovi AirPods Pro 2 e AirPods 3. Questi ultimi potrebbero distinguersi per un particolare che non passerà sicuramente inosservato.

Apple AirPods 3: gli auricolari potrebbero essere in grado di supportare la ricarica wireless con MagSafe!

I prossimi auricolari Apple AirPods 3, a differenza dei modelli attualmente in commercio, potrebbero arrivare con supporto alla ricarica wireless tramite MagSafe. A sostenere l’ipotesi è Hacker 34 che con un video pubblicato su YouTube svela anche quello che potrebbe essere il design degli auricolari del colosso.

La tecnologia di ricarica MagSafe, accolta nuovamente da Apple con il lancio dei suoi iPhone 12, potrebbe quindi evolversi ed essere in grado di funzionare anche tramite ricarica inversa. La caratteristica potrebbe così distinguere non soltanto i prossimi iPhone 13 ma anche gli Apple AirPods 3.

Le notizie a riguardo, però, sono ancora scarse e non è possibile ritenere certo quanto trapelato. Nei prossimi mesi emergeranno sicuramente parecchie informazioni riguardo quello che sarà il design adottato da Apple per i suoi nuovi auricolari e di conseguenza quelle che saranno le specifiche tecniche. Si presume, al momento, che tra le intenzioni del colosso non vi sia quella di introdurre la cancellazione attiva del rumore ma di migliorare in maniera significativa l’autonomia garantita dalla batteria.