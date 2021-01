Samsung ha presentato oggi la sua nuova gamma TV con la quale intende offrire accessibilità, sostenibilità ed innovazione ai propri consumatori. Oltre ciò, l’azienda ha riferito che, a partire da quest’anno, avvierà il percorso “Going Green” che coinvolgerà il settore Audio/Video attraverso diversi programmi di sostenibilità a lungo termine.

Durante questo percorso, Samsung cercherà di ridurre la propria impronta ecologica derivante dalla produzione di televisori, di ridurre il consumo energetico dei propri prodotti e di impiegare sempre più materiali riciclati per la realizzazione di prossimi TV. Oltre ciò, il design “Eco-packaging” verrà esteso all’intera gamma di Lifestyle TV e alla maggior parte dei modelli Neo QLED, permettendo così di riciclare fino a duecentomila tonnellate di scatole di cartone ondulato ogni anno. Infine, i prossimi TV saranno dotati di un telecomando ad energia solare che può essere ricaricato con la luce del sole e di casa, oppure tramite USB. Questo telecomando è stato realizzato impiegando il 24% di materiale riciclato da bottiglie di plastica.

I nuovi televisori Samsung presentano inoltre nuove funzionalità come Caption Moving, Sign Language Zoom e Multi-Output Audio, offrendo a persone con problemi di udito, non udenti, ipovedenti e non vedenti la possibilità di ottimizzare la fruizione dei contenuti in base alle proprie esigenze.

TV ancora più smart

Samsung ha introdotto oggi la nuova tecnologia Neo QLED nei suoi modelli di punta 8K (QN900A) e 4K (QN90A), che sfruttano la nuova sorgente luminosa Quantum Mini LED. Questo misura 1/40 di un LED convenzionale e, anziché utilizzare una lente per diffondere la luce e una cella per mantenere il LED in posizione, utilizza micro-strati incredibilmente sottili, presentando così una maggiore densità di LED.

Questa nuova tecnologia riduce il blooming, offre una esperienza HDR ancora più precisa ed immersiva ed ottimizza la qualità dei contenuti grazie ad un sofisticato algoritmo AI ottenendo un output in 4K e 8K, indipendentemente dalla qualità della sorgente. Samsung Neo QLED 8K 2021 presenta inoltre un nuovo Infinity One Design: la cornice scompare e il TV offre un’esperienza visiva ancora più coinvolgente. I modelli 2021 Neo QLED 8K e 4K di Samsung offrono inoltre più funzionalità smart tra cui:

Fitness: l’applicazione Samsung Health arriva sui televisori, trasformando il soggiorno in una palestra personale, mentre la nuova funzione Smart Trainer permette di tracciare e analizzare la propria postura durante l’allenamento, come un vero personal trainer.

l’applicazione arriva sui televisori, trasformando il soggiorno in una palestra personale, mentre la nuova funzione permette di tracciare e analizzare la propria postura durante l’allenamento, come un vero personal trainer. Gaming : grazie alle due nuove funzionalità esclusive Super Ultrawide GameView e FreeSync Premium Pro , l’esperienza di gioco sul TV diventa ancora più avvincente. Con FreeSync Premium Pro si riduce al minimo il rallentamento delle immagini sullo schermo, per un’esperienza di gioco incredibilmente fluida.

: grazie alle due nuove funzionalità esclusive , l’esperienza di gioco sul TV diventa ancora più avvincente. Con si riduce al minimo il rallentamento delle immagini sullo schermo, per un’esperienza di gioco incredibilmente fluida. Videochiamate : con Google Duo si può utilizzare il proprio smartphone per avviare una videochiamata di alta qualità sul TV.

: con si può utilizzare il proprio smartphone per avviare una videochiamata di alta qualità sul TV. Smart Working: la funzione PC on TV dei dispositivi Samsung permette di collegare un PC al TV, consentendo di lavorare e studiare da casa attraverso lo schermo del televisore, basta collegare un PC, un mouse e una tastiera.

E ancora, Samsung ha presentato il nuovo The Frame, che offre un’esperienza d’uso ancora più personalizzata in un design ancora più sottile. La dimensione della cornice è infatti quasi dimezzata rispetto ai modelli precedenti ed è disponibile in cinque colorazioni e in due diversi stili personalizzabili, Moderno e Smussato.