Si è appena concluso il Samsung Life Unstoppable, evento virtuale nel corso del quale l’azienda ha presentato una nuova serie di prodotti, nonché la sua idea di casa smart.

Samsung presenta tanti nuovi prodotti, ecco tutte le novità annunciate

Partiamo dagli elettrodomestici. Samsung ha presentato il suo nuovo Classic Refrigerator RB7300T. Questo offre diverse funzionalità che permettono di impostare e monitorare la temperatura interna, così da avere sempre prodotti freschi (ben due volte più a lungo rispetto i tradizionali frigoriferi) e ridurre gli sprechi. Grazie alla tecnologia Space Max, questo frigorifero offre ben 385 litri di capacità e riduce il consumo energetico del 50%.

Il forno Infinite Line presenta un design minimalista, elegante e lussuoso. Grazie alla tecnologia Dual Cook, permette di cucinare due diverse pietanze a due temperature diverse. Questa tecnologia è stata poi portata ad un livello superiore grazie alle diverse funzionalità Steam, per cucina a basso vapore con il forno superiore.

Rivoluzionaria la nuova lavatrice Ai Control. Grazie all’Intelligenza Artificiale, questa lavatrice impara le proprie abitudini di lavaggio e le automatizza. La tecnologia QuickDrive riduce i tempi di lavaggio del 50% ed il consumo energetico fino al 20%. Può anche essere controllata da remoto con lo smartphone, per esempio per programmare a che ora iniziare il bucato.

Ma passiamo adesso all’intrattenimento, perché Samsung ha presentato davvero molte novità interessanti in merito. A partire dai nuovi televisori.

The Sero . E’ un televisore mobile-friendly. Perché? Perché è il primo TV al mondo ottimizzato per guardare i video catturati con lo smartphone. Può ruotare ed essere posizionato sia in verticale che in orizzontale, così da adattarsi al formato del video che si desidera guardare.

Samsung ha poi presentato anche nuovi dispositivi. Oltre a re-introdurre i nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Z Fold 2, l’azienda ha annunciato il debutto, entro fino anno, di Samsung Galaxy A42 5G. Si tratta di un nuovo smartphone entry-level dotato di display super AMOLED, quad camera e, come si potrebbe facilmente intuire dal nome, connettività 5G.

Spazio ai tablet. Sarà presto disponibile il nuovo Tab A7, una soluzione più economica pensata per la famiglia. Dotato di uno schermo da 10,4 pollici, quattro speaker ed un design sottile, questo dispositivo offre un’esperienza di intrattenimento molto ricca e durevole. Tab S7 e S7+ (quest’ultimo sarà il primo tablet 5G) sono i tablet più potenti, quelli che offrono le più alte prestazioni in assoluti. Sono perfetti per la produttività e l’intrattenimento in movimento.

Infine, ma non meno importante, Samsung Galaxy Fit 2. Si tratta di una nuova fitness band che traccia gli allenamenti, registrando informazioni come calorie bruciate, frequenza cardiaca, distanza percorsa, ecc. E’ possibile personalizzare il dispositivo scegliendo tra oltre 70 quadranti disponibili. Samsung Galaxy Fit 2 offre fino a 25 giorni di autonomia e diverse funzionalità classiche, come il monitoraggio sonno, la gestione delle notifiche ed il controllo della riproduzione musicale.