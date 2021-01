Il distanziamento sociale, la minore possibilità di muoversi e, non ultime, le recenti festività natalizie, non hanno di certo giovato alla linea della maggior parte di noi. A correrci in aiuto, tuttavia, arriva Samsung.

Il colosso ha infatti lanciato una nuova funzionalità di Samsung Health vuole provare a farci perdere peso e mantenerci in forma in compagnia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Health ha lanciato una nuova funzione

La nuova aggiunta prende il nome di Group Challenge (Sfida di gruppo) e, come facilmente intuibile, permetterà presto di sfidare fino a 9 persone (anche non iscritte a Samsung Health) per vedere chi riesce a spostarsi più lontano e più velocemente. Per poter creare una nuova sfida basterà recarsi nella Together di Samsung Health e stabilire chi tra i partecipanti raggiunge un certo numero di passi in un determinato lasso di tempo.

Ecco le parole di un portavoce dell’azienda: “Group Challenge è l’ultima espansione delle funzionalità Samsung Health Challenge, a cui puoi accedere tramite la scheda Together nella parte inferiore dell’app Samsung Health. C’è Global Challenge, il tipo di sfida più popolare, che ti consente di partecipare a competizioni mensili di conteggio dei passi contro tutti gli utenti Samsung Health in tutto il mondo“.

Samsung ha poi fornito alcuni dati riguardanti la propria piattaforma dedicata al mondo del fitness. Per esempio, dal lancio avvenuto nel 2012 come semplice fitness tracker, Samsung Health si è evoluta ed è diventata una piattaforma completa per la salute, il benessere e il fitness grazie all’aggiunta di numerose funzionalità. L’Italia è il 6° Paese per numero di passi compiuti nel 2020. In prima posizione troviamo la Germania, seconda la Corea, terza la Spagna. La nuova funzionalità Group Challenge verrà resa disponibile a partire dal prossimo 12 gennaio.