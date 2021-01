il 2020 è stato un anno che ha messo in crisi numerose aziende e vari settori, come quello automobilistico. Anche a causa della grave crisi economica in seguito al diffondersi del Coronavirus, infatti, le vendite e le immatricolazioni di nuove auto in Italia durante lo scorso anno sono state decisamente inferiori rispetto al passato. È stato infatti raggiunto un numero di veicoli immatricolati pari a 1.381.496, un numero decisamente inferiore rispetto a quello del 2019 (che era stato di 1.916.320).

Ecco quali auto sono state vendute maggiormente nel 2020

Nonostante la grave crisi economica, nel nostro paese il settore automobilistico è comunque andato avanti a piccoli passi. L’associazione di categoria UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha infatti pubblicato una classifica dei veicoli più venduti nel corso del 2020. Nello specifico, l’auto più venduta di tutte è stata la Fiat Panda, proprio come avvenuto nel 2019. Al secondo posto si è piazzata la Lancia Ypsilon, seguita al terzo posto dalla Fiat 500X. Quarto posto per la Renault Clio, mentre al quinto posto si piazza la Fiat 500.

In generale, il produttore che ha venduto più veicoli lo scorso anno è stato nuovamente FCA, il quale ha infatti raggiunto un numero di auto immatricolate pari a 332.983. Sempre secondo la classifica, poi, sono stati preferiti i veicoli dotati di motore a benzina. Il numero di immatricolazione di questa tipologia di auto, infatti, è stato di 523.140. I veicoli con a bordo un motore diesel, si piazzano invece subito dopo, con un numero di immatricolazioni pari a 461.274. Nettamente inferiore la preferenza per le auto ibride ed elettriche, le quali hanno raggiunto 223.321 immatricolazioni.