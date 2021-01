Ci sono funzionalità nascoste quasi illimitate nel tuo smartphone Android, indipendentemente dalla marca di telefono che stai utilizzando. Se sei abbastanza determinato, puoi persino trasformare il tuo normale smartphone in un concentrato di produttività e utilizzarlo come unico dispositivo di lavoro.

Tuttavia, ottenere il massimo dal tuo smartphone è un compito completamente diverso. Ecco perché devi conoscere questi fantastici suggerimenti e trucchi per Android.

Alcuni consigli e trucchi per il tuo smartphone Android

Se sei una persona che ama il multi-tasking, questo fantastico trucco per Android è per te. Con le schede mobili, puoi multitasking tra diverse app. Ad esempio, puoi guardare un video di Instagram mentre scrivi alcune note oppure puoi effettuare una videochiamata durante le partite di Call of Duty Mobile.

Puoi abilitare direttamente le schede mobili se il tuo telefono funziona con Android 10 e per il resto degli utenti, possono utilizzare un’applicazione per il multitasking.

Gli utenti di Android 10 possono seguire questi passaggi.

Vai alle impostazioni

Scorri verso il basso fino all’opzione sviluppatore. Se non sei già uno sviluppatore, tocca “Opzioni sviluppatore” finché non viene visualizzato un messaggio che dice “Sei uno sviluppatore”.

Una volta dentro, scorri verso il basso e abilita due opzioni: “Forza il ridimensionamento delle attività” e “Abilita le finestre a mano libera”.

Riavviare per rendere effettive le modifiche.

Dopo il riavvio, fare clic sul pulsante del menu, selezionare qualsiasi scheda premendola a lungo e fare clic sull’opzione “Forma libera”.

Ora puoi goderti le applicazioni in piccole schede ridimensionabili.

Per gli utenti che eseguono Android 9 o un software precedente, il download dell’app chiamata “Barra delle applicazioni” farà il trucco.

Funzioni di accessibilità

Hai un elenco delle funzionalità più utilizzate di cui semplicemente non puoi vivere senza? Trovi fastidioso dover aprire due o tre menu di impostazioni per accedervi? Bene, le funzionalità di accessibilità potrebbero essere solo il trucco più utile per te.

Queste funzionalità posizionano una piccola icona nella parte inferiore dello schermo che ha accesso a un sacco di funzioni come il pulsante di spegnimento, screenshot ecc.

Per abilitare le funzioni di accessibilità, segui questi passaggi.

Vai nelle impostazioni

Seleziona le opzioni di accessibilità e fai clic su “abilita”.

In questo modo apparirà una piccola icona in basso a destra dello schermo. Ti darà un facile accesso a una serie di impostazioni, strumenti e funzioni utili.