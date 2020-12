Da diversi anni, ormai, Android domina in maniera indiscussa il mercato degli Smartphone. Con una percentuale del 73% circa, il sistema operativo per Device mobili sviluppato da Google, ha letteralmente stracciato la concorrenza, principalmente composta dalla controparte iOS targata Apple. Grazie alla sua natura Open Source, Android torna quindi a confermarsi il miglior SO del 2020 per sistemi embedded, quali Smartphone e Tablet.

Il concetto fondamentale su cui si basa il successo dell’ecosistema Android è quindi quello del “Facile da usare”. Ogni giorni, di fatto, Android aiuta miliardi di persone a svolgere le principali operazioni online in pochissimi click. Ciononostante, però, quest’ultimo è in realtà un sistema molto più profondo e complesso, il quale nasconde al suo interno parecchie funzionalità molto interessanti. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Android: ecco i trucchi e le funzionalità attivabili sul proprio Smartphone

Come accennato poco sopra, Android nasconde al suo interno molteplici funzionalità estremamente interessanti. Una tra queste è ad esempio l’animazione relativa alla versione di Android. Per attivare questa animazione non dovrete far altro che accedere alle impostazioni, fare click sul menu “Info su questo telefono” e cliccare ripetutamente sulla dicitura relativa alla versione di Android.

Un’ulteriore funzionalità riguarda invece l’attivazione del menù “Opzioni Sviluppatore”. Se siete degli smanettoni amanti delle funzionalità nascoste, attraverso questo menù segreto potrete accedere ad alcune opzioni di sistema precedentemente disattivate. Per attivare il menù non dovrete far altro che seguire gli step mostrati poco più sopra ma, questa volta, dovrete cliccare ripetutamente sulla voce “Versione Kernel” presente poco più sotto.