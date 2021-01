Anche nel 2021 sarà possibile per gli italiani richiedere il famoso Bonus internet. Tra i provider che assicurano questa importante agevolazione ai cittadini vi è Vodafone. Presentando l’attestazione ISEE relativa allo scorso anno, gli utenti vecchi e nuovi di Vodafone potranno avere importanti sconti e benefici per l’attivazione di una tariffa Fibra Ottica.

Vodafone, la promozione speciale con tablet, Fibra ottica e 500 euro di sconto

Gli abbonati Vodafone possono accedere ad un bonus complessivo dal valore di 500 euro. L’agevolazione sarà garantita grazie ad una duplice riduzione: per gli abbonati sono previsti 240 euro di sconto che saranno detratti da un piano per la Fibra ottica e 260 euro di bonus per l’acquisto di un tablet.

La versione principale dell’offerta di Vodafone con il “bonus internet” incluso prevede un costo di 19,90 euro al mese. Il prezzo prevede un pacchetto con connessione internet senza limiti ad internet con le velocità e le prestazioni classiche della Fibra ottica. Nel piano sono incluse anche le telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Oltre al piano Vodafone per internet, come detto, sarà possibile anche acquistare un tablet. In questo caso, la scelta sarà garantita al singolo cliente che potrà utilizzare i 260 euro per coprire l’intero costo del dispositivo o, in caso di valore d’acquisto maggiore, per avere uno sconto sul prezzo finale.

L’attivazione di questa tariffa di Vodafone per la connessione internet e tablet è subordinata alla presentazione di certificato ISEE. Solo i clienti con ISEE inferiore a 20.000 euro potranno accedere al bonus.