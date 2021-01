L’ultimo aggiornamento firmware rilasciato da LG per la serie OLED CX ha avuto un effetto collaterale: la luminosità di picco in modalità gioco è stata ridotta di circa il 20%.

La domanda ci è sorta abbastanza spontaneamente: si tratta di un bug oppure il colosso ha fatto una scelta consapevole?. Per il momento non è dato saperlo.

LG abbassa la luminosità in modalità gioco nella serie OLED CX

LG ha distribuito un nuovo aggiornamento firmware per i modelli di televisori OLED della serie CX. Non è al momento disponibile il dettaglio dei cambiamenti apportati, ma stando a quanto riportato da diversi possessori del prodotto, l’aggiornamento ha avuto l’effetto collaterale di abbassare la luminosità di picco del televisore anche del 20% quando impostato in modalità gioco, il preset di immagine per l’utilizzo con console e PC che diminuisce la latenza dell’ingresso video. Gli altri preset di immagine non sono stati impattati dall’aggiornamento.

Stando ai post comparsi in una discussione sull’OLED LG di AVS Forum, con l’aggiornamento con sigla identificativa 03.21.09 la luminosità di picco in modalità gioco viene limitata a circa 525 nits, contro gli oltre 650/700 nits espressi in precedenza. Il dato è stato rilevato da alcuni utenti tramite apposito colorimetro.

Non è chiaro però se la riduzione della luminosità sia l’effetto di un bug oppure di un’azione consapevole di LG, magari indirizzata a risolvere il problema del livello del nero quando il TV visualizza una sorgente con Variable Refresh Rate, oppure ancora come forma di contromisura contro il burn-in. Non ci resta che attendere una dichiarazione ufficiale dell’azienda.