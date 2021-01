Asus è stato tra i primi marchi ad aver ottenuto un vantaggio con le prove beta di Android 11 a settembre, subito dopo il rilascio ufficiale per Pixel. Tuttavia, la società ha impiegato troppo tempo per sistemare tutto e preparare le build finali, cosa che sta facendo solo ora. Asus ha appena iniziato a distribuire l’aggiornamento di Android 11 per ZenFone 6.

Il forum della comunità dell’azienda ZenTalk è stato aggiornato con un post che annunciava il rilascio di Android 11 per ZenFone 6. Sulla base di ciò che abbiamo potuto capire dalla traduzione del log delle modifiche, Asus ha dato alla sua skin personalizzata ZenUI un nuovo aspetto con questo aggiornamento e ha introdotto alcune opzioni di personalizzazione insieme a tutte le caratteristiche salienti di Android 11.

Tutte le modifiche rilasciate con il nuovo aggiornamento

“Eseguire il backup dei dati prima di eseguire l’aggiornamento ad Android 11. Se è necessario tornare ad Android 10, fare riferimento al sito Web ufficiale. Alcune app di terze parti non sono compatibili con Android 11. Rimosso aiuto ZenUI e modalità con una mano. Funzionalità PowerMaster integrate nelle impostazioni della batteria. Avast rimosso. Rimosse le funzioni Gruppo intelligente, Allineamento icone e Pacchetti di icone in Launcher. Consentito di organizzare le icone delle app dopo aver toccato un’area vuota. Implementa nuove funzionalità e design ZenUI. Miglioramento del design del pannello Impostazioni rapide e supporto del controllo multimediale. Riquadro multi-finestra rimosso e aggiunto riquadro Condivisione nelle vicinanze (è necessario aggiungere manualmente). “Download e installazione automatici tramite Wi-Fi” sempre attivo quando viene aggiornato. Supporta i gesti di navigazione per launcher di terze parti”.

Asus ha già avviato il rollout graduale dell’ultima versione ZenUI 18.0610.2011.107 sui dispositivi idonei. I proprietari di ZenFone 6 in altri mercati, diversi da quello del Paese d’origine dell’azienda, non dovrebbero aspettare troppo a lungo per ottenerlo se tutto va bene. I dispositivi della serie ZenFone 7 dovranno aspettare un po’ più a lungo per le loro build stabili di Android 11, ma questo non è sorprendente dal momento che ZenFone 7 e 7 Pro si sono uniti alla beta di Android 11 poche settimane dopo ZenFone 6.

Appena un giorno dopo che Asus ha rilasciato il suo aggiornamento per Android 11 a Taiwan, anche le unità ZenFone 6 negli Stati Uniti hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento. Sia il numero di versione che il set di funzionalità non sono cambiati dalla versione taiwanese, quindi non bisogna aspettarsi alcuna disparità di funzionalità. Asus ha condiviso una versione inglese del log delle modifiche.

Variante europea di Android 11 per Asus zenfone 6

Dopo il suo rilascio a Taiwan e negli Stati Uniti, l’aggiornamento di Android 11 per ZenFone 6 è ora disponibile a livello globale, anche in Europa. La versione dell’aggiornamento rimane la stessa di prima, così come tutte le funzionalità che porta in tavola. Sebbene Android 11 abbia iniziato a essere distribuito in queste zone, potrebbe essere necessario attendere un po’ più a lungo prima che le notifiche del rilascio del nuovo aggiornamento raggiungano ogni dispositivo.