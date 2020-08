Asus potrebbe essere impegnato con l’imminente presentazione degli smartphone ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro. La società taiwanese ha rivelato questa settimana che entrambi gli smartphone usciranno il 26 agosto. Mentre il suo obiettivo è il rilascio di una delle prossime serie di smartphone, la società sta anche chiedendo agli utenti di partecipare al programma beta tester per il suo firmware Android 11 su ZenFone 6.

Asus non ha mai avuto una buona reputazione sul supporto agli aggiornamenti per i suoi smartphone, ma sembra che ora voglia cambiare la sua strategia. Il lancio di Android 11 è previsto per il prossimo mese ed è bello vedere che la società vuole garantire che sarà in grado di implementare un aggiornamento senza bug non molto tempo dopo il rilascio ufficiale.

Asus Zenfone 6: aggiornate il vostro smartphone

Per partecipare, gli utenti dovranno aggiornare il software corrente all’ultima build di Android 10 17.1810.2008.171. Questa particolare build include una funzione di registrazione beta nel menu di aggiornamento del sistema. Tuttavia, Asus consentirà agli utenti di iscriversi al programma beta di Android 11 solo fino al 4 settembre. Vale la pena notare che questo non sembra essere un’implementazione beta aperta.

L’azienda invierà ai partecipanti selezionati la conferma della loro iscrizione via e-mail. Lo ZenFone 6 viene fornito con una build Android molto simile ad Android di serie. Tuttavia, non fa parte del programma Android One. Nonostante ciò, Asus sta lavorando duramente per garantire che il suo fiore all’occhiello riceva un rapido aggiornamento ad Android 11. I prossimi ZenFone 7 e 7 Pro Duo probabilmente arriveranno anche con Android 10. Tuttavia, siamo abbastanza sicuri che l’azienda stia già testando le build interne della prossima versione di Android.