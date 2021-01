WhatsApp: un nuovo trucco utile per risultare sempre offline

Non dare nell’occhio spesso è una delle soluzioni più utilizzate dagli utenti per non farsi disturbare. Tutto ciò ovviamente viene traslato direttamente anche nel mondo della messaggistica, dove a dominare è senza dubbio WhatsApp. La nota app di messaggistica istantanea include al suo interno tante feature che permettono un altissimo livello di privacy, il quale però talvolta non basta agli utenti.

Si cerca infatti in più modi di evitare di risultare online, proprio per non concedere l’opportunità a qualcuno di indesiderato di poter contattare. Il tutto diventa possibile soprattutto nel momento in cui non essere aggiornato è l’ultimo accesso. In questo modo nessuno saprà realmente quando è stata l’ultima volta che avete utilizzato WhatsApp. Ci sono dei trucchi molto semplici da utilizzare che però risultano scomodi in determinate circostanze, pertanto il pubblico avrebbe trovato una soluzione alternativa molto valida.

WhatsApp: con questa nuova soluzione esterna potete risultare offline anche leggendo tutti i messaggi in arrivo

Nonostante qualcuno non sia d’accordo sull’affidarsi ad applicazioni di terze parti nel mondo della messaggistica, ci sarebbe una soluzione molto interessante. Questa, che prende il nome di Unseen, permette a tutti di nascondersi all’interno della chat di WhatsApp.

Quella che ormai risulta una delle piattaforme più note per evitare di risultare online e di aggiornare l’ultimo accesso, è gratuita. In questo modo potrete leggere tutti i messaggi senza dover entrare per forza di cose in WhatsApp. Ovviamente il vostro ultimo accesso non verrà mai registrato e quindi sarà lasciato uguale all’ultima volta in cui siete entrati nell’applicazione ufficiale.