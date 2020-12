WhatsApp: l’ultimo trucco per entrare da invisibili, niente ultimo accesso

Ormai è risaputo: WhatsApp è l’applicazione più utilizzata da tutti gli utenti, i quali di certo la aprono anche quando non hanno nulla da fare. I messaggi sono sempre in arrivo, soprattutto perché nel mondo gli utenti ad utilizzare tale piattaforma di messaggistica sono oltre 1,5 miliardi. Ciò significa che in tanti hanno apprezzato le tante e varie caratteristiche di WhatsApp, colosso che da ormai diversi anni non nutre alcuna paura nei confronti della concorrenza.

Sono stati apportati tanti cambiamenti grazie ai numerosi aggiornamenti previsti dagli sviluppatori, i quali hanno provveduto in più casi a migliorare determinate funzioni. WhatsApp infatti ha stretto il campo anche sulla privacy, permettendo a tutti coloro che magari erano scettici in merito all’argomento di restare al sicuro. Tutto ciò non ha fermato però gli smanettone, i quali in alcuni casi sono riusciti a venire in possesso di una nuova applicazione in grado di aumentare proprio il livello di privacy.

WhatsApp: con la nuova applicazione potete tranquillamente entrare nella chat da invisibili

Unseen è la nuova applicazione di cui ormai tutti parlano grazie alle sue possibilità. Questa, che è una piattaforma di terze parti, riesce a ricevere ugualmente gli stessi messaggi di WhatsApp, consentendo agli utenti la possibilità di evitare di entrare nell’applicazione ufficiale.

Così facendo si resterà sempre aggiornati su ciò che viene scritto dai propri interlocutori ed allo stesso tempo non si aggiorneranno i dati d’accesso. Ciò significa che non ci sarà alcun ultimo accesso e che soprattutto nessuno potrà vedervi online. L’app è gratuita.