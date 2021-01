DAZN: tutti i match di Serie A in programma per l'Epifania

DAZN affronterà questa settimana alla grande con tantissime partite interessanti riguardanti il mondo del calcio. Ovviamente l’attenzione è in questo momento dirottata nella sua totalità sulla Serie A e sulla Ligue 1 francese, la quale andrà in scena in esclusiva proprio sulle reti DAZN.

Non possono però non stare all’occhio i match di Copa Libertadores che vedranno scendere in campo gli argentini del River Plate e del Boca Juniors, questi ultimi contro il Santos in un match che non può non rievocare i due grandi baluardi sudamericani Maradona e Pelè. Prima del match tra argentini e brasiliani ecco però la Coppa di Lega inglese con il derby di Manchester e le due corazzate Barcellona e PSG scendere in campo nei rispettivi campionati. Ricordiamo che tutti i match in questione sono in esclusiva e che vi si può accedere grazie all’abbonamento da 9,99 euro al mese.

DAZN: l’intero programma dei match in onda questa settimana in esclusiva