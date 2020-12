DAZN: il programma per i match di Serie A nelle prossime giornate

DAZN si avvia verso il termine del suo anno 2020 e, oltre a tirare le somme, già offre un calendario completo con diversi match che si susseguiranno durante i prossimi mesi. Questi riguardano ovviamente il campionato di Serie A TIM, il quale entrerà dunque nel vivo.

Ci sono infatti diverse partite di cui l’azienda è già sicura di trasmettere lo spettacolo sulle sue reti. Queste sono state dunque già messe in lista. Sono stati inoltre evidenziati alcuni big match che andranno in onda solo ed esclusivamente su DAZN, i quali riguarderanno le squadre più forti della Lega. Tale elenco che trovate proprio qui in basso riguarderà dunque Roma, Inter, Atalanta, Lazio, Milan e Juventus. Chiaramente ricordiamo a tutti che è disponibile il solito e vantaggioso abbonamento da 9,99 € al mese che comprende dunque la visione di tutti gli eventi sportivi in onda in esclusiva sulle reti DAZN.

DAZN: ecco le partite di rilievo che arriveranno durante le prossime giornate di Serie A TIM

Il campionato riprenderà a partire dal prossimo mese di gennaio e con tante sorprese per gli utenti abbonati. Ovviamente durante i prossimi giorni sarete tutti informati riguardo alle giornate che andranno dalla 17esima alla 29esima. Nel frattempo alcuna panoramica sui big merce di cui si parlava nel paragrafo precedente proprio nell’arco di tempo racchiuso tra il 17^ e il 29^ turno.

Ricordiamo a tutti che solo con un abbonamento DAZN sarà possibile usufruire della visione dei seguenti match. Questi sono infatti previsti in esclusiva nazionale: