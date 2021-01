Gli sconti Bennet sono davvero incredibili, e si ritrovano a poter effettivamente distruggere le speranze di successo di Unieuro, portando al proprio interno una lunghissima serie di offerte e di sconti molto speciali.

Tutti gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, è importante ricordare che l’utente non potrà in nessun modo affidarsi all’online, o all’e-commerce, per godere degli stessi prezzi bassi. In parallelo, è presente comunque la possibilità del finanziamento a Tasso Zero, previo un acquisto superiore ai 199 euro, ed approvazione della finanziaria.

Bennet: i prezzi più interessanti

I prezzi più interessanti disponibili da Bennet partono dai 299 euro necessari per acquistare un Apple iPad con display da 10.2 pollici, in versione solo WiFi, e naturalmente completamente sbrandizzato.

Per quanto riguarda invece il settore degli smartphone incrociamo Samsung Galaxy A31 a 198 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, Samsung Galaxy A20s a 139 euro, Galaxy S10 Lite a 399 euro, Galaxy A71 a 299 euro o Apple iPhone 11 a soli 599 euro.

Tutti prodotti che possono permettere all’utente di godere di prestazioni assolutamente interessanti, sopratutto se acquistato il modello dell’azienda di Cupertino, in vendita ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora. Non mancano, sempre all’interno del volantino Bennet, ottime offerte legate ad altre categorie merceologiche, come televisori o elettrodomestici in generale.

