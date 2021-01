Il volantino Unieuro lo potremmo quasi definire da primato, una campagna promozionale che non ammette repliche in un mercato complessivamente sempre più ricco di soluzioni che possono davvero aiutare gli utenti a spendere meno su ogni singolo acquisto effettuato.

La soluzione disponibile in questi giorni, infatti, propone una lunghissima serie di prezzi bassi tra cui poter effettivamente scegliere, con validità sia nei punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, che direttamente online sul sito ufficiale. Gli utenti che decideranno di affidarsi a questa seconda soluzione, potranno comunque ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, previa una spesa di almeno 49 euro.

Unieuro: le offerte del volantino sono senza precedenti

Le offerte del volantino Unieuro portano l’utente ad avere la possibilità di acquistare innumerevoli prodotti di tecnologia, non solamente legati al mondo degli smartphone. Quest’ultimi sono fortemente rappresentati dall’ottimo Huawei P40, un terminale in vendita alla modica cifra di 499 euro, e per il quale è importante ricordare che sarà strettamente necessario rinunciare ai servizi Google, per far spazio agli Huawei Mobile Services.

La campagna si estende poi verso altre categorie merceologiche, rappresentate fortemente da prodotti del calibro di iRobot Roomba 676, un robot aspirapolvere da soli 189 euro, passando anche per Xiaomi Mi Electric 1S, in vendita a 299 euro, o similari.

Il rapporto qualità/prezzo è nella maggior parte dei casi favorevole, ma se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, per scoprire ogni singolo sconto, dovete collegarvi a questo link.