Come iniziare l’anno nei migliori dei modi se sei un gamer? Con i nuovi titoli gratuiti che Sony ha riservato agli abbonati PlayStation Plus! Sin dal momento del rilascio della console next-gen, PlayStation ha scelto di seguire il modello 2+1, offrendo due titoli agli utenti PS4 ed un titolo aggiuntivo per gli utenti PS5.

PlayStation Plus, ecco i giochi gratuiti di gennaio per PS4 e PS5

Anche per il mese di gennaio il modello è lo stesso, con un totale di tre giochi che possono essere riscattati dagli utenti iscritti al programma PlayStation Plus. Per chi non lo sapesse, questo programma offre diversi vantaggi: oltre ai giochi che possono essere scaricati gratuitamente ogni mese, offre l’accesso all’esperienza multi-giocatore online e a tante offerte esclusive.

Gli utenti in possesso di PlayStation 4 potranno scaricare gratuitamente Shadow of the Tomb Raider e Greedfall.

Shadow of the Tomb Raider

Affronta il luogo più letale del pianeta Terra: domina la spietata natura della giungla per cercare di sopravvivere

Diventa una cosa sola con la giungla: opposta a un nemico più numeroso e meglio armato, Lara dovrà trasformare l’ambiente in un suo alleato

Scopri tombe oscure e terrificanti: raggiungere questi antichi sepolcri pieni di trappole letali sarà una sfida ardua anche per l’esploratore più abile

La storia prende vita: scopri una città segreta ed esplora il più grande ambiente interattivo mai visto nella serie di Tomb Raider

Greedfall

Forgia il destino di questo mondo, alleandoti o ingannando i tuoi compagni e intere fazioni. Con diplomazia, inganno e maniere forti, entra a far parte di questo mondo vivo e in continua evoluzione: cambiane il destino e forgia la tua storia.

Mettiti alla prova in questo gioco di ruolo: completa missioni e obiettivi in diversi modi userai la forza, la diplomazia, l’inganno o la discrezione?

Libertà totale di sviluppo del personaggio: gioca nei panni di un uomo o una donna e personalizzane l’aspetto, le abilità, gli incantesimi e i talenti.

Immergiti in un misterioso mondo magico: parti all’avventura e scopri antichi segreti protetti da esseri soprannaturali, manifestazioni di questa terra magica.

Maneater

Gli utenti PS5, invece, potranno scaricare Maneater, con supporto HDR 4K a 60 FPS e presto ray-tracing.