A partire da oggi, chi è in possesso di un abbonamento PlayStation Plus potrà riscattare i giochi gratuiti di novembre. Parliamo di La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra e di Hollow Knight: Voidheart Edition, due fantastici titoli che siam certi sapranno intrattenere tutti i giocatori.

PS4 e PS5, i giochi da scaricare GRATIS per il mese di novembre

Se sei tra quei pochi fortunati che sono riusciti a pre-ordinare PlayStation 5 e che otterranno la console next-gen il prossimo 19 novembre, sappi che entrambi i giochi potranno essere riscattati anche sul tuo nuovo gioiellino, a patto che tu sia in possesso di un abbonamento PlayStation Plus.

Ma non finisce qui! Perché oltre ai titoli precedentemente citati potrai riscattare gratuitamente anche Bugsnax, un simpatico quanto bizzarro gioco in prima persona in cui si seguono le vicende di un giornalista investigativo che perquisisce l’isola di Snaktooth, abitato da creature leggendarie per metà insetti e metà snack.

La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra è ambientato nel mondo fantastico di J.R.R Tolkien, e si inserisce tra gli eventi di Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Si tratta di un incredibile gioco di ruolo in cui si vestono i panni del ramingo Talion che, insieme allo spirito del Signore elfico Celebrimbor forgia il nuovo Anello del Potere e crea un esercito per combattere contro Sauron.

Hollow Knight: Edizione Cuore di Vuoto è un action-adventure con animazione 2D e stile classico a scorrimento laterale, in cui si esploreranno città e lande pericolose minacciate da più di centocinquanta nemici e quaranta boss epici. Questa edizione speciale include quattro contenuti che espandono il gioco con nuove missioni, terrificanti boss e nuove abilità.