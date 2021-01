Nel corso dei prossimi mesi assisteremo ad un nuovo mezzo a due ruote targato Piaggio. Secondo quanto dichiarato in un’intervista su Il Sole 24 Ore da Maurizio Carletti, Direttore Mercato Italia & EMEA del Gruppo Piaggio, vedremo arrivare ufficialmente sul mercato un nuovo scooter elettrico.

Piaggio pronta a presentare un nuovo scooter elettrico

A quanto pare, il famoso produttore italiano ha in cantiere un nuovo scooter elettrico. Quest’ultimo dovrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato tra pochi mesi, presumibilmente entro il mese di maggio 2021. Una delle caratteristiche principali sarà il suo prezzo di vendita che, stando a quanto dichiarato, dovrebbe essere più economico e in linea i prezzi della concorrenza.

Al momento l’azienda ha nel suo catalogo di prodotti la Vespa elettrica con un prezzo di listino pari a 6410 euro. Se quanto dichiarato è vero, possiamo quindi aspettarci un prezzo leggermente inferiore e più accessibile, attorno ai 3000-4000 euro. Bisognerà comunque attendere ulteriori conferme ufficiali da parte del Gruppo Piaggio, soprattutto per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche ed estetiche.

Proponendo questo nuovo scooter elettrico, comunque, l’azienda ha intenzione di ampliare il suo pubblico, rivolto soprattutto a chi preferisce muoversi con più facilità per le strade urbane. Il mercato degli scooter elettrici, inoltre, è in costante crescita e un nuovo prodotto di questa tipologia non può fare altro che portare grossi benefici. Vi ricordiamo, comunque, che al momento è disponibile la Vespa elettrica. Quest’ultima, in particolare, è disponibile sia in versione ECO (con una autonomia di 100 km e una velocità massima di 45 km/h) sia in versione Power (con una autonomia di 70 km e una velocità massima di 70 km/h).