Negli ultimi anni è emersa una categoria di operatori telefonici che sta riuscendo a raccogliere su di sé numerosi consensi per via delle offerte concorrenziali e dei bundle perlopiù all-inclusive, che al loro interno comprendono voce, messaggi e internet: stiamo parlando dei MVNO, gli operatori virtuali, e degli operatori semi-virtuali.

Questi si appoggiano alle reti dei maggiori gestori presenti sul territorio, in questo caso quello italiano, e propongono la navigazione ad una velocità sufficiente a soddisfare le esigenze di qualsiasi fascia della popolazione. Non rispecchiano chiaramente le velocità degli operatori di cui sfruttano le reti, perché altrimenti le grandi società nell’ambito telco perderebbero l’esclusiva e le offerte proposte dai MVNO non sarebbero più così vantaggiose, ma offrono un servizio che può rivelarsi adatto alle necessità dei più.

Tra gli altri, offerte strepitose le stanno proponendo in questo periodo ho.mobile (operatore semivirtuale), Kena Mobile e VeryMobile.

Ho.mobile, Kena e VeryMobile: le nuove offerte schiacciano la concorrenza

Le offerte più vantaggiose in questo periodo si basano sulla formula operator attack, ossia convincere i clienti degli altri gestori ad abbandonare l’operatore di provenienza per portare il proprio numero in ho.mobile, Kena o VeryMobile.

Ho. Mobile offre 50 giga di traffico Internet, minuti e sms illimitati, il tutto su rete Vodafone, e a seconda dell’operatore che si sta lasciando si hanno diversi costi:

Link | 6,99 € Ho. Mobile Offerta (attivabile se si effettua portabilità da Coop Voce, Fastweb e altri operatori virtuali minori che potremo visualizzare cliccando sull’offerta)

Link | 8,99 € Ho. Mobile Offerta (se si proviene da Iliad, Kena, Digi Mobil e Daily Telecom).

Anche Kena Mobile offre una serie di opzioni allettanti in base all’operatore di provenienza. Potete consultare le offerte che vi interessano ai seguenti collegamenti:

Link | 6,99 € Kena Mobile

Link | 8,99 € Kena Mobile

Link | 12,99 € Kena Mobile