A partire da ieri 24 novembre 2020, per la settimana del Black Friday Kena Mobile ha lanciato nuovamente la sua iniziativa che permette di ottenere un buono Amazon del valore di 10 euro per chi attiverà l’offerta Kena 5.99.

La nuova iniziativa di Kena Mobile sarà disponibile fino al 1° Dicembre 2020 alle 10:00 e offrirà un buono Amazon dopo il primo rinnovo mensile dell’offerta, per tutti i clienti che passeranno a Kena attivando l’offerta operator attack Kena 5.99. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile, ritorna la Kena 5.99 con il buono Amazon da 10 euro

L’offerta Kena 5.99 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G, 4G fino a 30 Mbps in download al costo di 5.99 euro al mese. L’offerta risulta attivabile solo dai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom e moltissimi altri operatori.

Il costo della SIM e la sua consegna sono gratuiti, mentre il costo di attivazione è di 3.99 euro e dunque il cliente dovrà sostenere una prima ricarica del valore minimo di 10 euro. La promo per il buono Amazon da 10 euro, proposta anche in altre occasioni, risulta valida solo per acquisto online sul sito ufficiale o sull’App Kena e dunque non sarà disponibile per chi esegue le sottoscrizioni nei negozi e in altri canali di vendita.

Il buono del valore di 10 euro sarà utilizzabile sul sito Amazon.it per l’acquisto di qualsiasi prodotto, con la sola eccezione dei buoni regalo, e ogni partecipante nelle edizioni precedenti ha avuto diritto a ottenere un solo premio. In ogni caso, il buono sarà fornito solo dopo il primo rinnovo mensile dell’offerta. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.