Google ha lanciato il quinto Pixel Feature Drop all’inizio di questo mese. L’update ha portato una serie di nuove funzionalità sia ai vecchi che ai nuovi smartphone Pixel. Alcuni device Pixel meno recenti hanno acquisito funzionalità come Hold for Me ed Extreme Battery Saver. Solo gli ultimi Pixel 4a 5G e Pixel 5 di Google hanno ricevuto il supporto per la nuova funzione Adaptive Sound.

La funzione Adaptive Sound è progettata per migliorare l’uscita audio dello smartphone modificando l’equalizzatore in base all’ambiente circostante. Grazie all’utente XDA, Freak07, c’è un modo per abilitare questa funzione sui dispositivi Pixel meno recenti. Se sei interessato a provarlo sul tuo smartphone, ecco cosa devi fare.

Google Pixel: ecco come ottenere l’Adaptive Sound

Sui dispositivi Pixel con root, puoi abilitare la funzione Adaptive Sound seguendo un paio di semplici passaggi e rimarrà abilitata anche dopo il riavvio del dispositivo. Per fare ciò, devi prima scaricare la versione specifica per Pixel 5 dell’app Servizi di personalizzazione del dispositivo da APK Mirror e installarla sul tuo dispositivo.

Dopo aver installato l’app, dovrai scaricare e installare il modulo Adaptive_Audio_Settings_Enabler Magisk dall’app Magisk Manager e riavviare il dispositivo. Pochi istanti dopo il riavvio, dovresti vedere l’opzione Adaptive Sound nelle impostazioni del dispositivo.

Sui dispositivi Pixel non rootati, il processo per abilitare Adaptive Sound è un po’ più complicato in quanto devi eseguire un paio di comandi della shell. Ma prima di arrivarci, devi installare la versione specifica per Pixel 5 dei servizi di personalizzazione del dispositivo da APK Mirror e installarla sul tuo dispositivo. Dopo aver installato l’app, assicurati di aver abilitato il debug USB sul tuo dispositivo. Puoi farlo andando su Opzioni sviluppatore e toccando l’interruttore accanto all’impostazione Debug USB.

Dovrai assicurarti di avere un ambiente ADB funzionante sul tuo PC. Dopo averlo fatto, dovrai connettere il telefono al PC ed eseguire i seguenti 3 comandi uno alla volta:

shell adb device_config put device_personalization_services AdaptiveAudio__enable_adaptive_audio true device_config put device_personalization_services AdaptiveAudio__show_promo_notification true

Dopo aver eseguito questi tre comandi, dovresti vedere l’opzione Adaptive Sound nelle impostazioni del dispositivo. A differenza del metodo per i dispositivi rooted, tuttavia, questo metodo non abilita permanentemente l’opzione Adaptive Sound e viene rimosso una volta riavviato il dispositivo. Quindi, assicurati di non riavviare il dispositivo dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, altrimenti dovrai ripeterli di nuovo.