Fino al 20 gennaio, solo ed esclusivamente nei punti vendita Trony della regione Calabria, gli utenti si potranno avvicinare ad una serie di sconti esclusivi, con i quali sarà possibile pensare di risparmiare davvero moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato.

La spesa sarà decisamente contenuta, grazie ad un volantino che propone innumerevoli prezzi bassi, applicati su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, a patto che comunque il cliente sia effettivamente disposto a recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, data la non attivazione online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le scorte, sulla base di quanto è stato effettivamente comunicato, non dovrebbero rappresentare un problema.

Trony: le offerte del volantino sono senza rivali

Le offerte del volantino attuale riescono a soddisfare pienamente tutte le aspettative degli utenti, in particolare sarà possibile mettere le mani su un Oppo Reno 4 Pro, in vendita oggi alla modica cifra di 699 euro, oppure su un buonissimo iPhone XR, il cui prezzo si posiziona circa 100 euro in meno rispetto al precedente, raggiungendo precisamente 599 euro.

Sempre scorrendo il volantino Trony, sarà possibile scoprire dell’esistenza di tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, come LG K42, Samsung Galaxy A21s, Oppo Reno 4Z, Oppo A73, Samsung Galaxy A20e, Oppo A53s, Huawei P40 Lite, Wiko Y50 e similari. Per conoscere da vicino l’intera campagna promozionale discussa nell’articolo, consigliamo la visione delle pagine che trovate inserite qui sotto.