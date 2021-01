Dallo scorso 31 dicembre 2020 è in onda il nuovo spot istituzionale TIM con il brano “Questa è TIM” cantato da Mina. Nel frattempo continuano, anche a Gennaio 2021 salvo eventuali cambiamenti, diverse offerte mobili per alcuni clienti in target.

In alcuni casi anche sms illimitati verso tutti i numeri. Alcune per esempio prevedono il pagamento di soli 7.99 euro al mese. Scopriamone insieme qualcuna.

Tim: grandiosi offerte a soli 7.99 euro al mese

Iniziando con le offerte operator attack online, che sono TIM Wonder One, Tim Wonder Two, TIM Wonder e TIM Wonder Four. TIM Wonder One prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 7.99 euro al mese.

TIM Wonder Two prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al costo di 7.99 euro al mese. Passando invece a TIM Wonder offre un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 9.99 euro al mese.

Infine, TIM Wonder Four prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al prezzo di 18.99 euro al mese. Oltre alle offerte online sopra elencate, TIM prevede offerte speciali anche in teleselling, che continuano a essere proposte come la Gold Pro, la Silver Pro, Titanium e Titanium New. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.