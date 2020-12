Tim lancia una promozione irrinunciabile per tutti gli utenti che decideranno di tornare ad usufruire dei servizi dell’operatore. Negli ultimi anni gli operatori virtuali hanno lanciato una vera e proprio guerra contro i classici operatori telefonici. Le offerte dai costi contenuti e la ricchezza della proposta hanno spesso fatto scegliere proprio i nuovi gestori piuttosto che i classici Tim, Vodafone e WindTre.

Adesso però sembrerebbe che le compagnie telefoniche siano passate al contrattacco mettendo in campo delle offerte specifiche per chi scegliesse di tornare indietro. Questo è il caso di Tim che con Wonder One ha messo sul piatto un’offerta che sembra davvero irrinunciabile; ecco di cosa si tratta.

Tim Wonder One: 70 Gigabyte e chiamate illimitate

La nuova promozione di Tim offre ai clienti chiamate illimitate verso tutti e addirittura 70 Gigabyte di traffico dati mensile in velocità 4G; la velocità massima di navigazione è di 150 Mbps. Inoltre, cosa che aumenta ancora di più il valore della promozione, i dati utilizzati per le App di messaggistica, come Whatsapp, non verranno conteggiati nel consumo; in questo modo l’utente potrà utilizzare tutti i propri Giga per navigare in totale libertà.

Il costo della promozione è di 7,99 euro mensili. La promozione è riservata a gli utenti di Iliad, Poste Mobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Mobile e degli altri operatori virtuali. La promozione presenta anche un costo di attivazione di 25 euro; di questi però 20 euro verranno rimborsati sotto forma di ricarica. Infine bisogna ricordare come la nuova promozione dia compatibile con i servizi di Tim Unica che offre la possibilità di usufruire di Giga illimitati.