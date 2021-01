Questo nuovo anno comincia decisamente bene per quanto riguarda le anticipazioni in arrivo nei prossimi mesi. Ovviamente siamo tutti in attesa di Mi 11 Pro ma anche POCO fa sul serio.

Nelle ultime ore sono infatti comparsi dei nuovi teaser che fanno riaccendere le speranze riguardo al nuovo smartphone POCO. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

POCO F2: nuovi teaser riaccendono le speranze

Ebbene, dopo tanta attesa sembra che finalmente POCO F2 sia pronto a vedere la luce! Nonostante l’uscita del modello F2 Pro, smartphone davvero niente male e capace di regalare un bel po’ di soddisfazioni, gli appassionati del brand e di Xiaomi sono rimasti in trepidante attesa anche di una versione “standard”.

Il primo F1 è stato una piccola rivoluzione ed è entrato nel cuore dei Mi Fan che in tutto questo tempo hanno aspettato il degno successore. A quanto pare POCO F2 arriverà durante il 2021 (presumibilmente già nei prossimi mesi) e la conferma arriva dal teaser in alto. La clip si concentra sui successi di POCO, dal milione di unità vendute lo scorso anno, fino al 4 posto dei migliori brand in India, ed a sorpresa ecco spuntare il nome del dispositivo tra le novità in arrivo nel 2021.

Abbiamo già trattato l’argomento POCO F2 nei mesi scorsi ma ora il tutto si arricchisce con ulteriori dettagli. Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, riportate dal leaker @Abhishekhd, ma è sempre meglio di niente. Il nuovo dispositivo non avrà dalla sua un chipset top (come il primo capitolo) ma lo Snapdragon 732G. Comunque troveremo un pannello AMOLED con refresh rate a 120 Hz, una batteria da 4.250 mAh (ma non sappiamo con quale tipo di ricarica) e il supporto NFC. Il nome in codice sembrerebbe essere Courbet mentre il numero di modello K9A.