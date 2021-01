Nel corso dei mesi precedenti, il produttore cinese Xiaomi aveva presentato sotto marchio Poco il nuovo top di gamma Poco F2 Pro con a bordo il potente processore Snapdragon 865 di Qualcomm. Fino ad ora, però, l’azienda non aveva mai rivelato nulla riguardo ad una eventuale versione standard, ovvero il presunto Poco F2, ma ora sembra essere stato confermato ufficialmente il suo arrivo.

Oltre allo scorso Poco F2 Pro, fino ad ora non abbiamo mai sentito parlare di un vero e proprio successore dello scorso Poco F1, ma sembra essere arrivato finalmente il momento. Come già accennato, nel corso delle ultime ore l’azienda ha confermato in veste ufficiale l’arrivo di questo nuovo dispositivo. In particolare, la pagina Poco India ha pubblicato sul social Twitter un post con un video teaser.

The stage is set! The fun has begun! Let us get ready to take it to the next level!

Excited? You should be, coz the next year is going to be even crazier.

While we enjoy, let us look back at everything we've achieved together! Thank you ❤️ pic.twitter.com/K0432jSj8B

— POCO India (@IndiaPOCO) December 31, 2020