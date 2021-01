Nuove offerte da non perdere disponibili da Expert, fanno letteralmente sognare i singoli utenti, pensando a tutti gli effetti di poter acquistare i migliori prodotti in circolazione, senza spendere cifre troppo elevate, e potendoli raggiungere anche dal divano di casa.

Il volantino discusso nel nostro articolo, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile sia nei punti vendita che direttamente sull’e-commerce di Expert stessa, ciò sta a significare che l’acquisto potrà essere completato anche tramite il sito, con consegna della merce al proprio domicilio. In questo caso, va ricordato che sarà necessario versare una quota aggiuntiva al prezzo effettivamente mostrato a schermo.

Expert: quanti sconti nel volantino del momento

Le offerte del volantino partono dalla fascia più alta del mercato nazionale, infatti è possibile acquistare un incredibile Apple iPhone 11 Pro, dietro il pagamento di una quota tutt’altro che elevata, corrispondente per l’esattezza a soli 949 euro, in versione con 64GB di memoria interna.

Scendendo nella qualità e nella richiesta finale, si incrocia lo Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone da 549 euro, con il quale il cliente può davvero pensare di raggiungere prestazioni altissime, senza spendere troppo, ma con qualche piccola rinuncia, a partire dalle dimensioni e dal peso.

In ultimo, come rappresentati della fascia bassa, troviamo infine i vari Xiaomi Redmi Note 9, Motorola E7+, LG K41s o simili, i cui prezzi non superano i 300 euro. Per approfittare di ogni singolo sconto del volantino Expert, dovete comunque avvicinarvi il prima possibile alle pagine che trovate nell’articolo.