Coop e Ipercoop strizzano l’occhio ai tantissimi risparmiatori che al giorno d’oggi si sentono pronti ad investire denaro su nuovi prodotti di tecnologia, arrivando a tutti gli effetti a proporre al pubblico prezzi sempre più bassi sui migliori dispositivi del momento.

La campagna promozionale attuale va in totale controtendenza rispetto a quanto abbiamo osservato in passato, poiché è attiva solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, non nei singoli punti vendita dislocati sul territorio nazionale. In parallelo, gli interessati all’effettivo acquisto potranno appoggiarsi alla spedizione gratuita presso il domicilio, previo un ordine superiore ai 19 euro (senza limitazioni sulla categoria merceologica).

Coop e Ipercoop: grandissimi sconti per tutti

Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop sono sicuramente invitanti, tra i migliori annoveriamo prodotti di fascia altissima, come LG Wing proposto a soli 1190 euro, ma anche un incredibile Samsung Galaxy S20+ in vendita a 799 euro.

Nell’eventualità in cui vogliate rientrare verso fasce di prezzo relativamente più economiche, il consiglio è comunque di affidarsi a soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 10T proposto a 299 euro, ma anche Oppo Reno 4Z e Huawei P30 New Edition, in vendita con circa 50 euro di differenza l’uno dall’altro.

Sono tutti smartphone distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto sul sito ufficiale dell’azienda, con inoltre versione no brand, ovvero i singoli aggiornamenti di sistema verranno effettivamente rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico (in termini pratici saranno più tempestivi). Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.