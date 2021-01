Euronics avvicina tutti i risparmiatori, con il lancio di un volantino che vuole assolutamente catturare l’attenzione di coloro che vogliono spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto effettuato, anche di prodotti di altissima qualità generale.

La campagna promozionale attuale risulta essere valida fino al 6 gennaio 2021, solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, ciò sta a significare che non sarà possibile approfittare degli stessi sconti recandosi personalmente in un altro negozio in Italia, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.

Euronics: questi sono i prezzi da non perdere

I nuovi prezzi Euronics da non perdere ricoprono tutte le fasce di prezzo della categoria merceologica degli smartphone, per questo motivo possiamo spaziare dai top di gamma assoluti, come Apple iPhone 11 in vendita a 679 euro, passando per Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G a 999 euro, per scendere anche verso il nuovo Samsung Galaxy S20 FE al prezzo finale di 499 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di spendere il meno possibile sull’acquisto di un nuovo dispositivo, troveranno pane per i propri denti nei vari Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo Reno 4Z o similiari.

Quanto scritto è solamente un piccolo estratto di ciò che vi attende direttamente nel volantino Euronics, per maggiori informazioni vi invitiamo ad aprire le pagine che trovate direttamente nel nostro articolo.