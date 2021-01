Il mondo del web è ricco di trucchi che permetto di fare cose impensate con il proprio smartphone Android. Nessuno però è in grado di regalare emozioni come questo. Ecco un trucco davvero speciale per rivivere le emozioni del 2020.

Android regala la possibilità di riviere le emozioni del 2020 con questo trucco

Android non smette mai di stupire e questa volta lo fa attraverso l’applicazione Google Foto. Quanti ricordi sono conservati in questo spazio immenso che da quest’anno non sarà più illimitato. Ma il 2021 è appena iniziato e il 2020 ricco di eventi speciale più o meno felici è da poco finito, ma non i ricordi. Sono così tanti che molti non sono più nella memoria umana.

Ecco arrivato un trucco speciale che farà riaffiorare tutti i migliori eventi immortalati e conservati su Google Foto. Il trucco di questa applicazione di Android si chiama “Year in Review” ed è un’emozionante funzione realizzata per far rivivere il 2020 a tutti gli utenti. In pratica Google Foto automaticamente selezionerà gli scatti che più hanno segnato l’anno appena trascorso rendendoli disponibili in un’unica soluzione. Ecco come si può attivare.

Come attivare “Year in Review” su Google Foto

Per poter attivare questo speciale “segreto” occorre andare nell’app Google Foto. Qui tutti gli utenti che sul loro smartphone Android utilizzano questa applicazione per conservare gli scatti troveranno la funzione “Year in Review“. Selezionandola si aprirà una raccolta dove sarà possibile scorrere tutte le foto più importanti sotto forma di Instagram Stories. Facendo tap sul lato dello schermo si deciderà se andare avanti o tornare indietro nei ricordi. Tra l’altro l’utente potrà vedere in alto tutte le informazioni relative a quel ricordo: la data e il luogo. Se si desidera vedere tutte le foto di quella giornata basterà selezionare “vedere tutte le foto“.

Molti sono i trucchi nascosti, ma questo sarà capace di emozionare tutti gli utenti del mondo Android. Non mancherà sicuramente qualche lacrima e qualche ricordo dimenticato.