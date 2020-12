Spesso quando è necessaria tanta concentrazione ogni sforzo diventa vano. Questo perché la notifica di quell’app, il messaggio dell’amico, il desiderio di vedere cosa hanno postato gli amici reca distrazioni. Ecco che tra i trucchi Android ce n’è uno davvero utile e indispensabile per non farsi distrarre dallo smartphone proprio quando occorre concentrazione.

Tra gli innumerevoli trucchi Android eccone uno davvero utile per il benessere fisico

Si chiama “Benessere digitale” il trucco che aiuterà la concentrazione. Si trova nelle impostazioni del telefono ed è una stanza virtuale che permette di creare buone abitudini per mantenere la concentrazione. Qui sarà possibile consultare il tempo di utilizzo del proprio smartphone, quali sono le app più utilizzate, quante volte è stato sbloccato il telefono e il numero delle notifiche che sono arrivate. Non ci sono trucchi, questi dati sono visibili da un grafico colorato.

Come utilizzare al meglio la sezione “Benessere digitale”

I trucchi Android presenti in questa sezione sono 3 e si trovano proprio nel sotto menù chiamato “Modi per mettere da parte il telefono“. Ecco le loro funzionalità davvero interessanti.

La prima si chiama “Dashboard” e permette all’utente di impostare un timer alle applicazioni installate sullo smartphone. L’applicazione resterà in pausa per tutto il resto della giornata. Tanti timer per non lasciarsi distrarre da quelle applicazioni che suscitano il costante interesse dell’utente.

Se non basta mettere in pausa le app, ecco tra i trucchi Android quello che eliminerà ogni distrazione in modo definitivo. Facendo tap su “Niente distrazioni” si aprirà un elenco di tutte le app che potranno così essere messe in pausa nascondendo le relative notifiche.

Resta una terza funzione che fa parte di quei trucchi Android per aiutare un sonno sano e riposante. È la “modalità riposo” e permette di impostare una fascia oraria durante la quale i suoni saranno disattivati e i colori dello schermo diventeranno in bianco e nero per aiutare a conciliare il sonno mentre si guarda lo smartphone prima di dormire.

Questi trucchi Android sono utili anche per tutti i genitori che voglio controllare e limitare il tempo di utilizzo di applicazioni social e giochi ai propri figli.