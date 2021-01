Incredibile, ma vero. Quando le novità su Pokémon Go sembrano essere finite eccone altre da far girare la testa. In un tweet di Gucci nella nuova collezione The North Face ecco spuntare il videogioco di Niantic. Ma cosa avrà in serbo questa eccezionale collaborazione?

Pokémon Go e Gucci: al via una nuova collaborazione

Da dove cominciare? Meglio partire dagli appassionati di moda o meglio partire dagli appassionati di videogiochi? Saranno più stupiti i fan di Pokémon Go oppure i fan di Gucci? Non è semplice da decifrare questa news.

In pratica qualche giorno fa Gucci ha twittato un’immagine che ritrae una tenda e a fianco issata una bandiera con il logo del videogioco Pokémon Go. Al grido di Gucci: “Coming soon on @PokemonGoApp. #TheNorthFacexgucci” la risposta del profilo ufficiale di Pokémon Go non è tardata.

Sono molte le ipotesi volte a capire il senso di questo incontro e a cosa porterà questa collaborazione. La creatività di Pokémon Go non manca e lo dimostrano gli innumerevoli eventi organizzati da Niantic per tutti i suoi fan. Cosa dovrà aspettarsi il pubblico? Forse Gucci desidera cavalcare l’onda del successo di Pokémon Go realizzando una collezione di abiti ispirati a questo videogioco. Oppure Niantic vuole ospitare nella sua realtà aumentata gli accessori della collezione The North Face x Gucci.

Potrebbe anche darsi che la nuova linea di Gucci sarà resa disponibile all’acquisto nello store in-game di Niantic.

Al di là di tutto questa partnership lascia ben sperare e ha unito due mondi che all’apparenza potevano sembrare lontani. Sicuramente non si faranno attendere altri dettagli e comunicazioni che potrebbero anticipare eventi speciali.

Nell’attesa un’altra novità sta girando sul web. Nonostante la presentazione ufficiale non abbia entusiasmato i fan dei mostriciattoli gialli, pare che The Pokémon Company stia continuando a sviluppare un nuovo videogioco con TiMi Studio Group per Android, iOS e Nintendo Switch.