Niantic continua a emozionare gli appassionati di Pokémon GO. Infatti si è da poco concluso l’evento speciale invernale che già ci sono in programma nuove iniziative e soprattutto il primo Community Day del 2021. Ecco la data e il protagonista assoluto di questo speciale evento.

Pokémon GO annunciato il protagonista e la data del Community Day 2021

Pokémon Go è un gioco di ruolo per Android e iOS che si basa sulla realtà aumentata con geolocalizzazione sviluppato da Niantic in collaborazione con Game Freak, The Pokémon Company e Nintendo.

È la stessa Niantic che, per continuare a mantenere viva l’emozione dei fan di Pokémon GO, qualche giorno fa ha annunciato chi sarà il protagonista del Community Day.

Sarà proprio Machop la star indiscussa dell’evento che si terrà il 16 gennaio 2021. Durante l’evento le creature proporranno una mossa esclusiva di Rivincita grazie a Machamp, una mossa per l’evoluzione di Machop. Molte altre saranno le caratteristiche importanti del Pokémon GO Community Day. Ad esempio l’Aroma durerà tre ore e in più, catturando vari Pokémon, si potrà ottenere il triplo della polvere di Stelle. Davvero niente male. Inoltre allenatori di tutto il mondo parteciperanno con la speranza di trovare uno Shiny Machop grazie alla cattura della versione Cromatica di Machop che sarà più facile da incontrare durante tutto l’evento.

Continuano gli eventi di Niantic ecco le date

Oltre al primo Community Day del 2021, un fitto programma attende i fan di Niantic. Tutti gli appassionati Pokémon GO dovranno allenarsi per il Tour di Pokémon GO di Kanto in programma per il mese di gennaio. Dunque dal 5 al 10 gennaio l’attenzione sarà sulla regione di Unima, mentre dal 12 al 17 gennaio sulla regione di Sinnoh.

Dopo un mese di dicembre intenso ecco in arrivo un gennaio altrettanto ricco di emozioni ed eventi davvero interessanti. Tutti gli appassionati di Pokémon GO si saranno già segnati le date e gli allenatori avranno già studiato ogni strategia per portare a casa qualche soddisfazione e la stima dei partecipanti di tutto il mondo.