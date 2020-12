Netflix: il riassunto delle serie televisive più belle di questo 2020

Sebbene il 2020 verrà ricordato in maniera piuttosto negativa, fortunatamente a tirare su la valutazione dell’anno vi è la piattaforma di streaming Netflix. Questa ha riproposto delle serie tv interessanti e di ogni genere come per esempio: Dark, Ratched, The Crown, Friends, e tante altre ancora. Continuate a leggere per scoprire la classifica delle più belle serie disponibili sul colosso.

Netflix: un viaggio tra le migliori serie tv della piattaforma

DARK

La serie di produzione tedesca che ha fatto ingarbugliare le menti degli spettatori rischia di essere un po’ pesantina. È questo il motivo per cui si posiziona all’ultimo posto in classifica. Ad ogni modo rimane un capolavoro di intrecci, già lodato dalla critica.

RATCHED

La serie thriller, ispirata dal romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo, racconta di un’infermiera che lavora in un istituto psichiatrico sperimentale mossa da ragioni che si scoprono in corso d’opera. Nel cast della serie ci sono Cynthia Nixon, Sharon Stone, Sarah Paulson e si conquista il nono posto.

THE CROWN

Nonostante le polemiche della famiglia reale nei confronti dell’accordo tra il principe Harry e Netflix, la serie ha narrato meravigliosamente le vicende della famiglia reale britannica. Per questa ragione ha riscontrato un ottimo giudizio posizionandosi all’ottavo posto.

FRIENDS

Netflix ha accolto anche serie datate come questa e che hanno protagonisti delle icone quali Jennifer Aniston. Si prospetta l’arrivo di una nuova stagione appartenente alla nuova generazione, ma non prima del 2021.

OSCURO DESIDERIO

La serie erotica messicana non ha raggiunto le vette per il semplice fatto che è stata lasciata in lingua originale, lo spagnolo.

LA CASA DI CARTA

Non si può dire lo stesso di questa serie tv spagnola, tradotta divinamente in italiano. Non vogliamo lanciare alcuno spoiler, ma nell’imminente 2021 vedremo la quinta e ultima stagione.

THE UMBRELLA ACADEMY

La seconda stagione di The Umbrella Academy è qualcosa di molto diverso dalla prima, ma non ha perso i suoi ascolti. Non ci resta che attendere la terza stagione.

LUCIFER

Cinque stagioni, eppure il numero di fan di Lucifer non cala minimamente. Il drama demoniaco ha conquistato tutti, anche per merito di Tom Ellis.

EMILY IN PARIS

Questa serie può essere amata quanto odiata. Per questa ragione lasciamo a voi il parere. Ad ogni modo conquista il secondo posto nella classifica.

LA REGINA DEGLI SCACCHI

La serie avente come argomento principale gli scacchi, si veste di una sceneggiatura precisa come una sequenza di mosse che portano, appunto, allo scacco matto.