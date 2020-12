Lucifer, Vis a Vis e Dark: nuove puntate su Netflix con una brutta notizia

Ecco tutte le ultime news in merito a Lucifer, Vis a Vis e Dark, con anche una brutta notizia in arrivo per gli utenti.

La piattaforma di streaming di serie TV maggiormente adoperata su tutto il pianeta è senza ombra di dubbio Netflix, il noto sito californiano infatti, ha saputo grazie al proprio catalogo, conquistare la stragrande maggioranza degli utenti, i quali hanno riscoperto la bellezza delle serie TV restituendo loro la giusta fetta di utenza che meritano.

Ovviamente nel catalogo i contenuti inclusi sono molteplici, abbiamo ovviamente dei best seller che hanno da soli conquistato tutti gli spettatori creando una cerchia di fedelissimi affamati di nuove stagioni e contenuti, tra queste abbiamo per l’appunto Lucifer, Vis a Vis e Dark, vediamo che cosa ci riserva il futuro in merito.

Cosa accadrà ?

Partiamo parlando di Lucifer, la quinta stagione ha esordito su Netflix ad agosto con la prima metà degli episodi che la compongono, essa ci ha lasciati con lo scontro tra i tre fratelli che stava per arrivare al momento clou ma prontamente interrotto dall’esordio di Dio, ciò ovviamente apre a numerosi interrogativi, cosa farà Dio ? Punirà i tre fratelli o solo uno di essi ? E soprattutto, cosa ne sarà della love story impossibile tra Lucifer e il detective Chloe ? Per scoprirlo purtroppo dovremo attendere il 2021.

Passiamo ora alle brutte notizie iniziando da Vis a Vis, la serie spagnola dedicata alle disavventure delle detenute di Cruz del Sol è giunta alla sua matura conclusione e non vedrà più l’arrivo di nuove stagioni, ciò significa che non ci saranno nuovi contenuti e l’ultimo che rimane da guardare, nel caso non l’abbiate già fatto, è lo spin off El Oasis.

Continuiamo ora con Dark, anche in questo caso arrivano le brutte notizie, infatti nemmeno questa serie che ha riscosso un successo planetario vedrà un seguito, le tre stagioni sono auto conclusive e quindi l’arrivo di nuovi contenuti è assolutamente da escludere.