WhatsApp: utenti arrabbiatissimi, la nuova funzione 2021 spia le persone

Gli anni passano e le grandi aziende continuano a crescere senza guardarsi alle spalle. Una di queste è inevitabilmente WhatsApp, colosso vero e proprio del mondo mobile ma soprattutto nel campo della messaggistica istantanea. Sono talmente tanti gli utenti che ne sfruttano appieno i servizi che sarebbe difficile fare un conto totale. Attualmente sembrano aver superato il miliardo e la maggior parte di essi risulta pienamente soddisfatta.

Ci sono stati vari step attraverso i quali WhatsApp è diventata una grande applicazione, i quali hanno implicato anche grandi cambiamenti. Diversi passi sono stati fatti soprattutto nel mondo della sicurezza, visto che molti utenti parlavano di truffe, problematiche varie e spionaggio. Quest’ultimo aspetto sembrerebbe essere stato regolato al meglio, visto che ad oggi nessuna delle vecchie app che permettevano di spiare le persone funziona ancora. Molte segnalazioni sarebbero però pervenute in merito ad una nuova piattaforma, la quale sarebbe in grado di conoscere alcune informazioni in maniera furtiva.

WhatsApp, con questa nuova app è possibile scoprire i movimenti delle persone all’interno della chat

Secondo quanto riportato esisterebbe un’applicazione molto interessante che sarebbe in grado di scoprire i movimenti in entrata ed uscita su WhatsApp. Grazie a Whats Tracker potrete dunque scegliere una o più persone da monitorare, conoscendo gli orari precisi riguardo a entrate ed uscite proprio da WhatsApp.

Tutte le informazioni saranno corrisposte con tanto di notifica istantanea in modo da avere un rendiconto in diretta. L’applicazione almeno per il momento risulta gratuita per tutti e soprattutto non sembrerebbe essere illegale.