Arriva la pioggia di Giga illimitati per tutti i clienti di TIM. Per la fine del 2020, il gestore italiano festeggia e celebra la fedeltà dei suoi abbonati con una promozione che mette ancora una volta al centro la connessione internet. Ogni utente avrà la possibilità di aumentare le sue soglie per la navigazione di rete.

TIM, per fine anno Giga illimitati a tutti i clienti

Dopo il successo delle scorse settimane, TIM conferma le sue tariffe xTe Giga illimitati. In base a parametri legati alla lunghezza del contratto o al piano attivato, gli utenti di TIM potranno connettersi senza limiti ad internet nei prossimi giorni.

Una delle migliori offerte di TIM, in questo senso, è la Giga illimitati Black. Tutti gli abbonati del gestore italiano riceveranno connessione internet senza limiti al costo di 9,99 euro per un mese.

Altrettanto vantaggiosa è poi la proposta chiamata Giga illimitati Green. Confermata anche in questa circostanza la presenza di soglie internet illimitate per la navigazione sotto rete 4G. Il prezzo però risulta ancora inferiore: solo 1,99 euro per un mese.

Da tenere in considerazione le condizioni di attivazione per queste tariffe extra. Potranno accedere alle promozioni tutti coloro che hanno un piano ricaricabile attivo. In aggiunta al costo mensile per l’offerta con Giga illimitati, deve essere poi integrato il prezzo della propria ricaricabile standard.

Attivare queste iniziative è molto semplice. TIM sta contattando direttamente gli udenti idonei attraverso degli SMS informativi: per accettare l’offerta basta rispondere positivamente al messaggio. In alternativa è possibile consultare le offerte speciali presenti sulla sezione apposita dell’app ufficiale.