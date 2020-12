Da molti anni ormai, numerosi utenti si sono chiesti perché Samsung non utilizzasse il supporto di S Pen con i suoi device della serie Galaxy S. La “pennetta” é stata un’esclusiva per la serie Note, ma ora la strategia della societá sembra essere cambiata.

Probabilmente, Samsung voleva mantenere le differenze tra le due serie: una variante con display piú grande e supporto allo stilo S Pen e l’altra con un design piú leggero. Ora, secondo l’ultimo deposito FCC, é stato confermato che la S Pen sará supportata pienamente dal Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 potrebbe arrivare a gennaio

Non sappiamo ancora con certezza questo cosa significhi e cosa comporterá per la serie Note. In ogni caso, la notizia é entusiasmante per tutti coloro che preferiscono la Serie S e hanno sempre sognato il supporto alla S Pen. Speriamo che la societá rilasci nuovi indizi sui social prima del suo rilascio.

Abbiamo sentito voci sul supporto di S Pen da un pó di tempo, ma questo documento FCC lo conferma ufficialmente. Ció arriva dopo una serie di voci che riguardavano la rimozione della serie Note dal portfolio Samsung. Probabilmente, la societá vuole mantenere alcune caratteristiche di quest’ultima trasferendole alla serie S.

Resta da vedere se questo documento FCC confermi o meno quelle voci, soprattutto perché ci sono state voci secondo cui potremmo avere almeno un altro smartphone Note nel 2021. In ogni caso, dovremmo avere maggiori dettagli nelle prossime settimane. Si dice che Samsung stia pianificando di annunciare la serie Galaxy S21 il 14 gennaio 2021.