WhatsApp: tre funzionalità fantasma che vi cambieranno le giornate

WhatsApp nel corso degli anni ha migliorato tutti quegli aspetti che non risultavano al top.questa grande applicazione di messaggistica istantanea è stata in grado di mettere sotto qualsiasi concorrente, soprattutto grazie al numero di utenti che non fa altro che crescere anno dopo anno.

Gli oltre 1,5 miliardi di clienti sono soddisfatti del servizio, il quale offre un carnet di funzioni davvero molto ampio. Anno dopo anno infatti sono state introdotte delle novità molto importanti, le quali ad oggi rappresentano il cuore pulsante proprio di WhatsApp. Secondo quanto riportato ultimamente però ci sarebbero delle funzionalità esterne che gli utenti avrebbero cominciato a conoscere, le quali risultano anche gratuite.

WhatsApp: con queste tre funzionalità esterne potresti avere ancora più sorprese riguardo al mondo della messaggistica

La prima funzionalità che molti utenti vogliono conoscere in relazione a WhatsApp anche essendo questa esterna, è quella che permette di recuperare i messaggi eliminati. L’app da scaricare prende il nome di WAMR, soluzione gratuita che permette di registrare il contenuto delle notifiche in arrivo in modo da rendere i messaggi indelebili. Quando li troverete eliminati potrete ricorrere a questa piattaforma per recuperarli.

Whats Tracker è poi la soluzione perfetta per tenere traccia dei movimenti di chiunque voi vogliate. Potete selezionare infatti una o più persone da monitorare, delle quali potrete conoscere gli orari precisi di entrata e uscita da WhatsApp durante la giornata con notifiche istantanee.

Infine ecco Unseen, applicazione anch’essa gratuita che permette di leggere i messaggi esternamente a WhatsApp. In questo modo non avrete alcun tipo di ultimo accesso da registrare e non risulterete mai online.