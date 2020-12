Ho.Mobile: l'operatore virtuale si aggiorna con delle nuove promo

Ho.Mobile è l’operatore virtuale, anche detto MVNO, che da pochi giorni sta facendo parlare di sé per aver introdotto una nuova funzionalità durante l’attivazione della sim card. Questa permetterà di attivare subito il servizio di Autoricarica, ma non finisce qui. Perché la compagnia ha da poco reso disponibile una nuova tariffa a partire da 4,99 euro. Ecco le info che dobbiamo sapere se siamo interessati alla promozione dell’anno.

La promozione di cui vi parlavamo precedentemente a 4,99 euro Solo Voce, con spedizione a domicilio o ritiro in alcune edicole, offre chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile. Ma anche messaggi illimitati e 50 MB di traffico internet in 4G fino a 30 Mbps con un costo minimo della sim di 0,99 centesimi. C’è un MA: solo i provenienti da Iliad, Fastweb ed alcuni operatori virtuali come Poste Mobile, Coop Voce, Digitel, Tiscali e Lycamobile possono usufruirne.

Ho.Mobile: le promozioni da non perdere

Ovviamente Ho.Mobile propone anche altre promozioni. Tra queste vi è quella riservata a chi passa a tale operatore da Iliad, fastweb, Lyca Mobile ed alcuni operatori virtuali. Il costo ammonta in tal caso a 5,99 euro al mese. L’attivazione più la sim costano invece 0,99 centesimi. Grazie all’offerta si avranno minuti e messaggi illimitati ovvero 70 Gb di internet in 4G.

Per chi invece proviene da Kena, Digi Mobil, Daily Telecom e Poste Mobile, è disponibile una promo dal costo di 8,99 euro al mese. Questa muta se si aggiungono minuti e messaggi illimitati nonché 70 Gb di internet in 4G.

Tutti gli altri ovvero i clienti Tim, Vodafone, WindTre e Very Mobile potranno attivare l’offerta a 12,99 euro con la quale si otterranno minuti e messaggi illimitati e 50 Gb in 4G. L’attivazione compresa di sim costerà 9,99 euro. Infine c’è l’ultima promo di Ho.Mobile a 9,99 euro per i clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce, Lyca Mobile ed altri operatori virtuali con la quale si avranno minuti e messaggi illimitati, nonché 100 giga in 4G. l’attivazione più la sim avranno un costo di 0,99 centesimi.