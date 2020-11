Il servizio di Poste Italiane per la telefonia mobile continua ad attirare sempre più clienti grazie alle sue offerte; l’operatore, oltre alle vantaggiose promozioni, mette in campo anche numerose funzioni dedicate ai possessori di conti e carte prepagate. Andiamo dunque a scoprire le promozioni dedicate per questo mese di novembre tutte ricche di minuti SMS e Gigabyte per la navigazione in rete.

Poste Mobile: scopriamo le offerte di novembre

Creami Next: Di questa promozione esistono tre diversi varianti; Next 1 offre chiamate e SMS illimitati con 10 Gigabyte dedicati alla navigazione. Il prezzo mensile è di 10 euro. Next 3 offre invece 30 Gigabyte mensili, a fronte di una spesa di 30 euro a trimestre. Infine Next 6 comprende ben 50 Gigabyte di traffico al costo di 50 euro a semestre, 8,30 euro al mese.

Creami Relax100: Altro piano tariffario molto interessante per chi desidera il maggior numero possibile di Gigabyte. Oltra a chiamate e SMS senza limiti la promozione comprende ben 80 Giga che passeranno a 100 dopo un anno dall’attivazione del contratto. Inoltre il prezzo della promozione scalerà dagli iniziali 10 euro mensili fino a 8 euro a partire dal settimo rinnovo.

Creami Style: Questa promozione è invece dedicata a chi non ha eccessive pretese e preferisce spendere poco. A soli 5 euro al mese l’offerta comprende 500 crediti spendibili in chiamate e SMS e 5 Gigabyte di traffico in LTE per il proprio smartphone.