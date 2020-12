Si sa, trovare l’operatore telefonico giusto è come trovare l’amore della vita. Per alcuni il primo amore non si cambia mai mentre per altri l’infedeltà è diventata una regola di sopravvivenza dentro un mercato che sforna offerte telefoniche da urlo ogni giorno. Ecco qui raggruppate le migliori del momento di Tim, WindTre, Vodafone e Iliad che potrebbero far cambiare idea ai fedelissimi.

Migliori offerte giga e minuti

Tim propone con 19,99 euro al mese 40 Giga in 4.5G, minuti e sms illimitati e TIMMUSIC incluso. Questo se si attiva un nuovo numero. Non sarebbe un’offerta così allettante se non fosse per la velocità di connessione.

Se invece si sceglie di passare a Tim con la propria numerazione l’offerta parte da 7,99 euro al mese e può includere 70 Giga, minuti illimitati e giga illimitati per chattare.

Con WindTre si possono avere 50 Giga, minuti illimitati e 200 sms a 14,99 euro al mese. Con soli 2 euro in più i Giga raddoppiano e si ha accesso alla 5G Priority Pass. Non ci sono al momento offerte interessanti per la portabilità.

L’offerta Passa a Vodafone sembra al momento la più interessante. A soli 7,00 euro al mese Vodafone offre 50 Giga di internet con minuti e sms illimitati. A 2,99 euro in più i Giga diventano 100. I costi di attivazione e spedizione sono gratuiti ed è attivabile solo online e se la portabilità avviene solo da alcuni operatori.

Iliad invece sta proponendo sul suo sito internet un’offerta che scade tra 28 giorni. Si chiama Flash 70 e dal nome si può capire che i giga offerti sono proprio 70 oltre ad avere minuti e sms illimitati. Inoltre include la navigazione in 5G. Se non si è in possesso di uno smartphone compatibile si può scegliere tra quelli che Iliad mette a disposizione nel suo store oppure acquistarli online alle migliori offerte. Il prezzo della promozione è di 9,99 euro al mese. Altri 9,99 euro verranno addebitati per attivare la Sim.

Una buona notizia arriva anche a chi già è cliente perché tutti e quattro gli operatori hanno accolto positivamente la richiesta della Ministra dell’innovazione Paola Pisano decidendo di regalare Giga gratuiti durante le festività natalizie.